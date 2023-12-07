На Харківщині горіла квартира: власник оселі ледь не загинув (фото)

Бійці ДСНС врятували чоловіка із задимленої квартири на Харківщині.

Повідомлення про пожежу в селищі Кегичівка рятувальники отримали 7 грудня об 11:01, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

На місці рятувальники виявили дим, що виходив з вікна квартири на першому поверсі. Бійці ДСНС потрапили всередину квартири через вікно і знайшли біля вхідних дверей непритомного 38-річного власника. Його винесли на свіже повітря і передали медикам «швидкої».

Чоловік отримав отруєння чадним газом, його шпиталізували.

«Площа пожежі склала 2 кв.м. Горіли домашні речі. Вогонь локалізували об 11:41. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала власна необережність постраждалого при поводженні з вогнем», – додали в ДСНС.