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На Харківщині горіла квартира: власник оселі ледь не загинув (фото)

Суспільство 15:48   07.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині горіла квартира: власник оселі ледь не загинув (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Бійці ДСНС врятували чоловіка із задимленої квартири на Харківщині.

Повідомлення про пожежу в селищі Кегичівка рятувальники отримали 7 грудня об 11:01, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

На місці рятувальники виявили дим, що виходив з вікна квартири на першому поверсі. Бійці ДСНС потрапили всередину квартири через вікно і знайшли біля вхідних дверей непритомного 38-річного власника. Його винесли на свіже повітря і передали медикам «швидкої».

Чоловік отримав отруєння чадним газом, його шпиталізували.

«Площа пожежі склала 2 кв.м. Горіли домашні речі. Вогонь локалізували об 11:41. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала власна необережність постраждалого при поводженні з вогнем», – додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС врятували чоловіка із задимленої квартири на Харківщині.".