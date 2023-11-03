13 собак из Харькова поехали к новым владельцам в Германию

Немецкие волонтеры помогают питомцам Харьковского городского приюта для животных находить новых хозяев, сообщили в мэрии.

На этой неделе приют покинули 13 собак, которых увезли в Германию, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

«Спасибо за помощь в приустройстве харьковских животных в немецкие семьи. Это не последний визит волонтеров в наше убежище. В планах – найти за границей хозяев для сотни питомцев», — сообщили в КП.