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13 собак из Харькова поехали к новым владельцам в Германию

Общество 18:23   03.11.2023
Оксана Якушко
13 собак из Харькова поехали к новым владельцам в Германию

Немецкие волонтеры помогают питомцам Харьковского городского приюта для животных находить новых хозяев, сообщили в мэрии.

На этой неделе приют покинули 13 собак, которых увезли в Германию, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

«Спасибо за помощь в приустройстве харьковских животных в немецкие семьи. Это не последний визит волонтеров в наше убежище. В планах – найти за границей хозяев для сотни питомцев», — сообщили в КП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 18:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Немецкие волонтеры помогают питомцам Харьковского городского приюта для животных находить новых хозяев, сообщили в мэрии.".