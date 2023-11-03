13 собак из Харькова поехали к новым владельцам в Германию
Немецкие волонтеры помогают питомцам Харьковского городского приюта для животных находить новых хозяев, сообщили в мэрии.
На этой неделе приют покинули 13 собак, которых увезли в Германию, сообщили в КП «Центр обращения с животными».
«Спасибо за помощь в приустройстве харьковских животных в немецкие семьи. Это не последний визит волонтеров в наше убежище. В планах – найти за границей хозяев для сотни питомцев», — сообщили в КП.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: владелец, волонтер, германия, животное, приют для животных, собака, Харьков, хозяин;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 18:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Немецкие волонтеры помогают питомцам Харьковского городского приюта для животных находить новых хозяев, сообщили в мэрии.".