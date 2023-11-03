13 собак із Харкова поїхали до нових власників до Німеччини

Німецькі волонтери допомагають вихованцям Харківського міського притулку для тварин знаходити нових господарів, повідомили у мерії.

Цього тижня притулок залишили 13 собак, яких повезли до Німеччини, повідомили в КП “Центр поводження з тваринами”.

«Дякуємо за допомогу у прилаштуванні харківських тварин у німецькі родини. Це не останній візит волонтерів до нашого притулку. У планах – знайти за кордоном господарів для сотні вихованців», – повідомили в КП.