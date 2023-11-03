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13 собак із Харкова поїхали до нових власників до Німеччини

Суспільство 18:23   03.11.2023
Оксана Якушко
13 собак із Харкова поїхали до нових власників до Німеччини

Німецькі волонтери допомагають вихованцям Харківського міського притулку для тварин знаходити нових господарів, повідомили у мерії.

Цього тижня притулок залишили 13 собак, яких повезли до Німеччини, повідомили в КП “Центр поводження з тваринами”.

«Дякуємо за допомогу у прилаштуванні харківських тварин у німецькі родини. Це не останній візит волонтерів до нашого притулку. У планах – знайти за кордоном господарів для сотні вихованців», – повідомили в КП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 18:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Німецькі волонтери допомагають вихованцям Харківського міського притулку для тварин знаходити нових господарів, повідомили у мерії.".