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16 дітей і собачку Лорі евакуювали з прифронтової Куп’янщини (фото)

Суспільство 21:00   31.10.2023
Олена Нагорна
16 дітей і собачку Лорі евакуювали з прифронтової Куп’янщини (фото)

16 дітей, стільки ж дорослих та собачку Лорі евакуювали 31 жовтня з Куп’янського району Харківської області.

В евакуації брали участь волонтери, правоохоронці та представники місцевої влади, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як зазначили правоохоронці, чотирилапу улюбленицю вивезли разом із господарями.

Родини доправлені до безпечних місць. Їм надана вся необхідна допомога“, – додали в поліції.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 дітей, стільки ж дорослих та собачку Лорі евакуювали 31 жовтня з Куп’янського району Харківської області.".