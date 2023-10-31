16 дітей і собачку Лорі евакуювали з прифронтової Куп’янщини (фото)

16 дітей, стільки ж дорослих та собачку Лорі евакуювали 31 жовтня з Куп’янського району Харківської області.

В евакуації брали участь волонтери, правоохоронці та представники місцевої влади, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як зазначили правоохоронці, чотирилапу улюбленицю вивезли разом із господарями.

“Родини доправлені до безпечних місць. Їм надана вся необхідна допомога“, – додали в поліції.



Фото: ГУ НП у Харківській області