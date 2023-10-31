16 дітей і собачку Лорі евакуювали з прифронтової Куп’янщини (фото)
16 дітей, стільки ж дорослих та собачку Лорі евакуювали 31 жовтня з Куп’янського району Харківської області.
В евакуації брали участь волонтери, правоохоронці та представники місцевої влади, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Як зазначили правоохоронці, чотирилапу улюбленицю вивезли разом із господарями.
“Родини доправлені до безпечних місць. Їм надана вся необхідна допомога“, – додали в поліції.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Читайте також: Ще 12 дітей евакуювали із «гарячого» Куп’янського району Харківщини (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Купянский район, поліція, собака, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «16 дітей і собачку Лорі евакуювали з прифронтової Куп’янщини (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 дітей, стільки ж дорослих та собачку Лорі евакуювали 31 жовтня з Куп’янського району Харківської області.".