16 детей и собачку Лори эвакуировали с прифронтовой Купянщины (фото)

16 детей, столько же взрослых и собачку Лори эвакуировали 31 октября из Купянского района Харьковской области.

В эвакуации принимали участие волонтеры, правоохранители и представители местной власти, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как отметили правоохранители, четверолапую любимицу вывезли вместе с хозяевами.

«Семьи доставлены в безопасные места. Им оказана вся необходимая помощь», — добавили в полиции.



Фото: ГУ НП в Харьковской области