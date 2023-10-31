16 детей и собачку Лори эвакуировали с прифронтовой Купянщины (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
16 детей, столько же взрослых и собачку Лори эвакуировали 31 октября из Купянского района Харьковской области.
В эвакуации принимали участие волонтеры, правоохранители и представители местной власти, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как отметили правоохранители, четверолапую любимицу вывезли вместе с хозяевами.
«Семьи доставлены в безопасные места. Им оказана вся необходимая помощь», — добавили в полиции.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянский район, полиция, собака, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 детей, столько же взрослых и собачку Лори эвакуировали 31 октября из Купянского района Харьковской области.".