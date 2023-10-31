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16 детей и собачку Лори эвакуировали с прифронтовой Купянщины (фото)

Общество 21:00   31.10.2023
Елена Нагорная
16 детей и собачку Лори эвакуировали с прифронтовой Купянщины (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

16 детей, столько же взрослых и собачку Лори эвакуировали 31 октября из Купянского района Харьковской области.

В эвакуации принимали участие волонтеры, правоохранители и представители местной власти, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как отметили правоохранители, четверолапую любимицу вывезли вместе с хозяевами.

«Семьи доставлены в безопасные места. Им оказана вся необходимая помощь», — добавили в полиции.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 детей, столько же взрослых и собачку Лори эвакуировали 31 октября из Купянского района Харьковской области.".