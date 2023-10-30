Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Еще двенадцать детей и девять взрослых эвакуировали из Купянского района Харьковской области.
Людей вывезли волонтеры, правоохранители и представители местной власти, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Семьи доставили в безопасное место, где им будет оказана необходимая помощь», — отмечают в полиции.
Правоохранители напоминают, что жители Купянской громады длительное время страдают от постоянных обстрелов россиян и по решению властей подлежат обязательной эвакуации.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, купянск, Купянский район, полиция, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще двенадцать детей и девять взрослых эвакуировали из Купянского района Харьковской области.".