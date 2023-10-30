Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)

Еще двенадцать детей и девять взрослых эвакуировали из Купянского района Харьковской области.

Людей вывезли волонтеры, правоохранители и представители местной власти, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Семьи доставили в безопасное место, где им будет оказана необходимая помощь», — отмечают в полиции.

Правоохранители напоминают, что жители Купянской громады длительное время страдают от постоянных обстрелов россиян и по решению властей подлежат обязательной эвакуации.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области