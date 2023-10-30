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Ще 12 дітей евакуювали з “гарячого” Куп’янського району Харківщини (фото)

Суспільство 20:20   30.10.2023
Олена Нагорна
Ще 12 дітей евакуювали з “гарячого” Куп’янського району Харківщини (фото)

Ще дванадцятьох дітей та дев’ятьох дорослих евакуювали з Куп’янського району Харківської області.

Людей вивезли волонтери, правоохоронці та представники місцевої влади, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Родини доправили у безпечне місце, де їм буде надана необхідна допомога”, – зазначають у поліції.

Правоохоронці нагадують, що мешканці Куп’янської громади тривалий час потерпають від постійних обстрілів росіян і за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 20:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще дванадцятьох дітей та дев’ятьох дорослих евакуювали з Куп’янського району Харківської області.".