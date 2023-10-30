Ще 12 дітей евакуювали з “гарячого” Куп’янського району Харківщини (фото)
Ще дванадцятьох дітей та дев’ятьох дорослих евакуювали з Куп’янського району Харківської області.
Людей вивезли волонтери, правоохоронці та представники місцевої влади, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Родини доправили у безпечне місце, де їм буде надана необхідна допомога”, – зазначають у поліції.
Правоохоронці нагадують, що мешканці Куп’янської громади тривалий час потерпають від постійних обстрілів росіян і за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації.
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дети, евакуація, куп'янск, Купянский район, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 20:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще дванадцятьох дітей та дев’ятьох дорослих евакуювали з Куп’янського району Харківської області.".