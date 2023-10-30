Ще 12 дітей евакуювали з “гарячого” Куп’янського району Харківщини (фото)

Ще дванадцятьох дітей та дев’ятьох дорослих евакуювали з Куп’янського району Харківської області.

Людей вивезли волонтери, правоохоронці та представники місцевої влади, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Родини доправили у безпечне місце, де їм буде надана необхідна допомога”, – зазначають у поліції.

Правоохоронці нагадують, що мешканці Куп’янської громади тривалий час потерпають від постійних обстрілів росіян і за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області