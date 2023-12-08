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Ракетная атака на Харьков: как ликвидировали последствия (видео ГСЧС)

Происшествия 09:10   08.12.2023
Оксана Горун
Ракетная атака на Харьков: как ликвидировали последствия (видео ГСЧС)

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показала видео с места «прилета» в Харькове.

По городу ночью ударили шесть ракет, сообщили в ХОВА. Два человека ранены: 36-летняя женщина и 25-летний мужчина. Женщине оказали помощь на месте, мужчину отправили в больницу. На месте «прилетов» спасатели разбирали завалы.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что попадания пришлись по детской площадке. Повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показала видео с места «прилета» в Харькове".