Ракетная атака на Харьков: как ликвидировали последствия (видео ГСЧС)

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показала видео с места «прилета» в Харькове.

По городу ночью ударили шесть ракет, сообщили в ХОВА. Два человека ранены: 36-летняя женщина и 25-летний мужчина. Женщине оказали помощь на месте, мужчину отправили в больницу. На месте «прилетов» спасатели разбирали завалы.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что попадания пришлись по детской площадке. Повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей.