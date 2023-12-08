Ракетна атака на Харків: як ліквідовували наслідки (відео ДСНС)

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області показала відео з місця “прильоту” в Харкові.

По місту вночі вдарили шість ракет, повідомили в ХОВА. Двоє людей поранено: 36-річна жінка та 25-річний чоловік. Жінці надали допомогу на місці, чоловіка відправили до лікарні. На місці “прильотів” рятувальники розбирали завали.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання припали на дитячий майданчик. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, близько 20 автомобілів.