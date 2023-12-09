11 жилых домов в Харькове пострадали в результате ракетной атаки – Терехов

Коммунальщики Харькова работают в выходной день, чтобы возобновить электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и отопление в пострадавших домах, сообщил в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Пострадали 11 жилых домов. Сегодня мы работали над тем, чтобы возобновить электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, а также теплоснабжение. Потому что очень многое натворили эти взрывы. Кроме этого, мы практически закрыли все контуры, работаем над кровлями, потому что очень много разрушений. Поэтому работаем, не прекращаем работать, несмотря на выходной день», – отметил Терехов.

Всего в Харькове более 6 тысяч домов в той или иной степени разбиты. А еще 50% детских садов, 50% школ.

«Но мы не прекращаем работу. В том же году мы восстановили 200 домов, в этом году восстановили 60 домов. В планах на следующий год у нас 157 домов», – рассказал Терехов.