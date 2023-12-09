11 жилых домов в Харькове пострадали в результате ракетной атаки – Терехов
Коммунальщики Харькова работают в выходной день, чтобы возобновить электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и отопление в пострадавших домах, сообщил в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Пострадали 11 жилых домов. Сегодня мы работали над тем, чтобы возобновить электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, а также теплоснабжение. Потому что очень многое натворили эти взрывы. Кроме этого, мы практически закрыли все контуры, работаем над кровлями, потому что очень много разрушений. Поэтому работаем, не прекращаем работать, несмотря на выходной день», – отметил Терехов.
Всего в Харькове более 6 тысяч домов в той или иной степени разбиты. А еще 50% детских садов, 50% школ.
«Но мы не прекращаем работу. В том же году мы восстановили 200 домов, в этом году восстановили 60 домов. В планах на следующий год у нас 157 домов», – рассказал Терехов.
Читайте также: Коммунальщики в Харькове устраняют последствия ночного ракетного удара (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, дім, дом, Игорь Терехов, опалення, отопление, ракетний удар, ремонт, Харьков, электроснабжение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «11 жилых домов в Харькове пострадали в результате ракетной атаки – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 16:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики Харькова работают в выходной день, чтобы возобновить электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и отопление в пострадавших домах, сообщил в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".