Коммунальщики в Харькове устраняют последствия ночного ракетного удара (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
Работы идут в Харькове в различных районах, сообщила пресс-служба мэрии.
«Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, работники КП «Харьковспецстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и «Харьковжилстрой» закрывают контуры выбитых окон и дверей жилых домов. Они также обследуют кровли на наличие повреждений», — проинформировали в горсовете.
Также сотрудники КП «Харьковблагоустройство» уже убирают стекло и обломки во дворах пострадавших домов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в городе повреждены три жилых дома, жильцов отселили, так как есть опасность утечки газа. Системы отопления в домах будут перезапускать.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы идут в Харькове в различных районах, сообщила пресс-служба мэрии".