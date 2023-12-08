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Коммунальщики в Харькове устраняют последствия ночного ракетного удара (фото)

Общество 11:49   08.12.2023
Оксана Горун
Коммунальщики в Харькове устраняют последствия ночного ракетного удара (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Работы идут в Харькове в различных районах, сообщила пресс-служба мэрии.

«Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, работники КП «Харьковспецстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и «Харьковжилстрой» закрывают контуры выбитых окон и дверей жилых домов. Они также обследуют кровли на наличие повреждений», — проинформировали в горсовете.

Также сотрудники КП «Харьковблагоустройство» уже убирают стекло и обломки во дворах пострадавших домов.

Закрывают окна в Харькове 8 декабря 2023
Фото: пресс-служба ХГС

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в городе повреждены три жилых дома, жильцов отселили, так как есть опасность утечки газа. Системы отопления в домах будут перезапускать.

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Закрывают окна в Харькове 8 декабря 2023 3
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 11:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы идут в Харькове в различных районах, сообщила пресс-служба мэрии".