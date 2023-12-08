Коммунальщики в Харькове устраняют последствия ночного ракетного удара (фото)

Работы идут в Харькове в различных районах, сообщила пресс-служба мэрии.

«Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, работники КП «Харьковспецстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и «Харьковжилстрой» закрывают контуры выбитых окон и дверей жилых домов. Они также обследуют кровли на наличие повреждений», — проинформировали в горсовете.

Также сотрудники КП «Харьковблагоустройство» уже убирают стекло и обломки во дворах пострадавших домов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в городе повреждены три жилых дома, жильцов отселили, так как есть опасность утечки газа. Системы отопления в домах будут перезапускать.