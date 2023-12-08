Комунальники у Харкові усувають наслідки нічного ракетного удару (фото)
Фото: пресслужба ХМР
Роботи йдуть у Харкові в різних районах, повідомила пресслужба мерії.
“Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники КП “Харківспецбуд”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та “Харківжитлобуд” закривають контури вибитих вікон і дверей житлових будинків. Вони також обстежують покрівлі на наявність пошкоджень”, – поінформували в міськраді.
Також співробітники КП “Харківблагоустрій” вже прибирають скло та уламки у дворах постраждалих будинків.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що в місті пошкоджені три житлові будинки, мешканців відселили, оскільки є небезпека витоку газу. Системи опалення у будинках перезапускатимуть.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи йдуть у Харкові в різних районах, повідомила пресслужба мерії".