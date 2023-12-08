Комунальники у Харкові усувають наслідки нічного ракетного удару (фото)

Роботи йдуть у Харкові в різних районах, повідомила пресслужба мерії.

“Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники КП “Харківспецбуд”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та “Харківжитлобуд” закривають контури вибитих вікон і дверей житлових будинків. Вони також обстежують покрівлі на наявність пошкоджень”, – поінформували в міськраді.

Також співробітники КП “Харківблагоустрій” вже прибирають скло та уламки у дворах постраждалих будинків.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що в місті пошкоджені три житлові будинки, мешканців відселили, оскільки є небезпека витоку газу. Системи опалення у будинках перезапускатимуть.