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Комунальники у Харкові усувають наслідки нічного ракетного удару (фото)

Суспільство 11:49   08.12.2023
Оксана Горун
Комунальники у Харкові усувають наслідки нічного ракетного удару (фото) Фото: пресслужба ХМР

Роботи йдуть у Харкові в різних районах, повідомила пресслужба мерії.

“Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники КП “Харківспецбуд”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та “Харківжитлобуд” закривають контури вибитих вікон і дверей житлових будинків. Вони також обстежують покрівлі на наявність пошкоджень”, – поінформували в міськраді.

Також співробітники КП “Харківблагоустрій” вже прибирають скло та уламки у дворах постраждалих будинків.

Закривають вікна у Харкові 8 грудня 2023
Фото: пресслужба ХМР

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що в місті пошкоджені три житлові будинки, мешканців відселили, оскільки є небезпека витоку газу. Системи опалення у будинках перезапускатимуть.

Читайте також:  Головні новини Харкова 8.12: ракетна атака, відселення, крижаний дощ

Зачиняють вікна у Харкові 8 грудня 2023 3
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 11:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи йдуть у Харкові в різних районах, повідомила пресслужба мерії".