11 житлових будинків у Харкові постраждали внаслідок ракетної атаки – Терехов

Комунальники Харкова працюють у вихідний день, щоб відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання та опалення у постраждалих будинках, повідомив в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Постраждало 11 житлових будинків. Сьогодні ми працювали над тим, щоб відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання, також теплопостачання. Бо дуже багато накоїли ці вибухи. Крім цього, ми практично закрили всі контури, працюємо над покрівлями, бо дуже багато руйнацій. Тому працюємо, не припиняємо працювати, незважаючи на вихідний день», – зазначив Терехов.

Загалом у Харкові понад 6 тисяч будинків тією чи іншою мірою розтрощені. А ще 50% дитячих садочків, 50% шкіл.

«Але ми не припиняємо роботи. У тому році ми відновили 200 будинків, у цьому році відновили 60 будинків. У планах на наступний рік у нас 157 будинків», – розповів Терехов.