Защитники отбили 4 атаки россиян возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Терновая, Старица, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Купянск Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, миномет, обстрел, обстреляли, россияне, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 19:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Терновая, Старица, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".