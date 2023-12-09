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Защитники отбили 4 атаки россиян возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:38   09.12.2023
Оксана Якушко
Защитники отбили 4 атаки россиян возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Терновая, Старица, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Купянск Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 19:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Терновая, Старица, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".