Защитники отбили 4 атаки россиян возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Терновая, Старица, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Купянск Харьковской области.