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ВСУ отразили 11 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:59   09.12.2023
Оксана Якушко
ВСУ отразили 11 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиационные удары по селам Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 07:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиационные удары по селам Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".