ВСУ отразили 11 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиационные удары по селам Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.