ВСУ отразили 11 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиационные удары по селам Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.
За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Читайте также: 9 атак россиян отбили ВСУ возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Генштаб ЗСУ, обстрел, россияне, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ отразили 11 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 07:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиационные удары по селам Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".