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ЗСУ відбили 11 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 07:59   09.12.2023
Оксана Якушко
ЗСУ відбили 11 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаційних ударів по селах Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Першотравневе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: 9 атак росіян відбили ЗСУ біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 07:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаційних ударів по селах Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Першотравневе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".