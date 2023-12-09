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Захисники відбили 4 атаки росіян біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:38   09.12.2023
Оксана Якушко
Захисники відбили 4 атаки росіян біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів села Тернова, Стариця, Бочкове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області.

Читайте також: ЗСУ відбили 11 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 19:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів села Тернова, Стариця, Бочкове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".