Захисники відбили 4 атаки росіян біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів села Тернова, Стариця, Бочкове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області.