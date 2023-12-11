Патрульные нашли угнанный автомобиль в Харькове

Сегодня вечером на стационарном посту копы остановили автомобиль ВАЗ для проверки в Харькове, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

В ходе проверки документов патрульные установили, что автомобиль находится в розыске.

Обстоятельства на месте происшествия устанавливала следственно-оперативная группа районного управления полиции.