Патрульные нашли угнанный автомобиль в Харькове
Сегодня вечером на стационарном посту копы остановили автомобиль ВАЗ для проверки в Харькове, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
В ходе проверки документов патрульные установили, что автомобиль находится в розыске.
Обстоятельства на месте происшествия устанавливала следственно-оперативная группа районного управления полиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, машина, патрульная полиция Харьковской области, угнанный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня вечером на стационарном посту копы остановили автомобиль ВАЗ для проверки в Харькове, сообщила Патрульная полиция Харьковской области".