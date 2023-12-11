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Патрульные нашли угнанный автомобиль в Харькове

Происшествия 18:28   11.12.2023
Оксана Якушко
Патрульные нашли угнанный автомобиль в Харькове

Сегодня вечером на стационарном посту копы остановили автомобиль ВАЗ для проверки в Харькове, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

В ходе проверки документов патрульные установили, что автомобиль находится в розыске.

Обстоятельства на месте происшествия устанавливала следственно-оперативная группа районного управления полиции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня вечером на стационарном посту копы остановили автомобиль ВАЗ для проверки в Харькове, сообщила Патрульная полиция Харьковской области".