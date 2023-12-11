Патрульні знайшли викрадений автомобіль у Харкові

Сьогодні увечері на стаціонарному посту копи зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що автомобіль перебуває у розшуку.

Обставини на місці події встановлювала слідчо-оперативна група районного управління поліції.