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Патрульні знайшли викрадений автомобіль у Харкові

Події 18:28   11.12.2023
Оксана Якушко
Патрульні знайшли викрадений автомобіль у Харкові

Сьогодні увечері на стаціонарному посту копи зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що автомобіль перебуває у розшуку.

Обставини на місці події встановлювала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 18:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні увечері на стаціонарному посту копи зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".