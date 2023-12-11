Патрульні знайшли викрадений автомобіль у Харкові
Сьогодні увечері на стаціонарному посту копи зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
Під час перевірки документів патрульні встановили, що автомобіль перебуває у розшуку.
Обставини на місці події встановлювала слідчо-оперативна група районного управління поліції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: автомобиль, машина, патрульная полиция Харьковской области, угнанный, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні увечері на стаціонарному посту копи зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".