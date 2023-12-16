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11 атак и 4 авиаудара – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Происшествия 18:51   16.12.2023
Виктория Яковенко
11 атак и 4 авиаудара – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток отбили 11 атак российских военных вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бологовка.

На Купянском направлении враг из авиации ударил в районах населенных пунктов Ивановка, Песчаное и Берестовое.

Артиллерийские и минометным обстрелма РФ подверглись Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Ковалевка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 18:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники в течение суток отбили 11 атак российских военных вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".