11 атак и 4 авиаудара – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники в течение суток отбили 11 атак российских военных вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бологовка.
На Купянском направлении враг из авиации ударил в районах населенных пунктов Ивановка, Песчаное и Берестовое.
Артиллерийские и минометным обстрелма РФ подверглись Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Ковалевка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиация, атаки, генштаб, рф, синьковка, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 18:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники в течение суток отбили 11 атак российских военных вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".