11 атак и 4 авиаудара – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Украинские защитники в течение суток отбили 11 атак российских военных вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бологовка.

На Купянском направлении враг из авиации ударил в районах населенных пунктов Ивановка, Песчаное и Берестовое.

Артиллерийские и минометным обстрелма РФ подверглись Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Ковалевка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.