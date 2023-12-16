Live
  • Сб 16.12.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Более 250 оккупантов и 14 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

Общество 16:33   16.12.2023
Виктория Яковенко
Более 250 оккупантов и 14 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом Фото: скриншот

258 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Кроме того, украинские военные уничтожили на этом направлении 14 единиц техники. Среди них – 3 танка. Позавчера, 14 декабря, ВСУ поразили 9 танков и 10 БМП, отметил Фитьо.

Он добавил, что за прошедшие сутки армия РФ 258 раз обстреляла позиции украинских военных, также оккупанты применили 2 дрона-камикадзе.

«Враг от своих намерений для наступления на город Купянск не отказался. Активные боевые действия начались на этом направлении в начале октября. Продолжаются они по сей день. Враг пытается захватить Синьковку для создания дальнейшего плацдарма для наступления на Купянск», — заявили в ВСУ.

В то же время, Купянск, по словам Фитьо, может стать плацдармом для наступления россиян на запад.

«Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать понесенные потери. Потери там достаточно серьезные», – добавили в ВСУ.

Читайте также: 9 атак войск РФ отбили за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Планы РФ захватить Харьков к 2026 году: ISW проанализировал статью Bild
Планы РФ захватить Харьков к 2026 году: ISW проанализировал статью Bild
16.12.2023, 13:32
Вечером в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Вечером в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
16.12.2023, 14:45
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
15.12.2023, 14:46
Главные новости Харькова 16.12: нет света, опасная погода, фронт, бешенство
Главные новости Харькова 16.12: нет света, опасная погода, фронт, бешенство
16.12.2023, 17:26
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
15.12.2023, 09:29
Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева
Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева
15.12.2023, 16:32

Новости по теме:

16:33
Более 250 оккупантов и 14 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом
12:17
Россияне начали использовать больше дронов: ситуация под Купянском — ВСУ
07:22
9 атак войск РФ отбили за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
20:36
Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео)
12:38
Марафон АТБ: ВСУ получают 240 пикапов, 470 дронов, медоборудование

Вы читали новость: «Более 250 оккупантов и 14 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 16:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "258 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".