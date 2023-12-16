Более 250 оккупантов и 14 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

258 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Кроме того, украинские военные уничтожили на этом направлении 14 единиц техники. Среди них – 3 танка. Позавчера, 14 декабря, ВСУ поразили 9 танков и 10 БМП, отметил Фитьо.

Он добавил, что за прошедшие сутки армия РФ 258 раз обстреляла позиции украинских военных, также оккупанты применили 2 дрона-камикадзе.

«Враг от своих намерений для наступления на город Купянск не отказался. Активные боевые действия начались на этом направлении в начале октября. Продолжаются они по сей день. Враг пытается захватить Синьковку для создания дальнейшего плацдарма для наступления на Купянск», — заявили в ВСУ.

В то же время, Купянск, по словам Фитьо, может стать плацдармом для наступления россиян на запад.

«Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать понесенные потери. Потери там достаточно серьезные», – добавили в ВСУ.