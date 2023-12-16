Более 250 оккупантов и 14 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом
258 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Кроме того, украинские военные уничтожили на этом направлении 14 единиц техники. Среди них – 3 танка. Позавчера, 14 декабря, ВСУ поразили 9 танков и 10 БМП, отметил Фитьо.
Он добавил, что за прошедшие сутки армия РФ 258 раз обстреляла позиции украинских военных, также оккупанты применили 2 дрона-камикадзе.
«Враг от своих намерений для наступления на город Купянск не отказался. Активные боевые действия начались на этом направлении в начале октября. Продолжаются они по сей день. Враг пытается захватить Синьковку для создания дальнейшего плацдарма для наступления на Купянск», — заявили в ВСУ.
В то же время, Купянск, по словам Фитьо, может стать плацдармом для наступления россиян на запад.
«Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать понесенные потери. Потери там достаточно серьезные», – добавили в ВСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, дрони, дроны, купянск, Лиман, оккупанты, окупанти, успехи, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 16:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "258 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".