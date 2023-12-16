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Понад 250 окупантів й 14 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

Суспільство 16:33   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Понад 250 окупантів й 14 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом Фото: скриншот

258 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Крім цього, українські військові знищили на цьому напрямку 14 одиниць техніки. Серед них – 3 танки. Позавчора, 14 грудня, ЗСУ вразили 9 танків та 10 БМП, зазначив Фітьо.

Він додав, що минулої доби армія РФ 258 разів обстріляла позиції український військових, також окупанти застосували 2 дрони-камікадзе.

«Ворог від своїх намірів для наступу на місто Куп’янськ не відмовився. Активні бойові дії розпочались на цьому напрямку на початку жовтня. Тривають вони по сьогодні. Ворог намагається захопити Синьківку для створення подальшого плацдарму для наступу на Куп’янськ», – заявили у ЗСУ.

Водночас Куп’янськ, за словами Фітьо, може стати плацдармом для наступу росіян на захід.

«Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати, які зазнає. Втрати там достатньо серйозні», – додали в ЗСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Понад 250 окупантів й 14 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 16:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "258 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".