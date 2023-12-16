9 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 9 атак ворога в районі села Синьківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області, додали в Генштабі.