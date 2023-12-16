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9 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Суспільство 07:22   16.12.2023
Вікторія Яковенко
9 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 9 атак ворога в районі села Синьківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області, додали в Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 07:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники протягом доби на Харківщині відбили 9 атак ворога в районі села Синьківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.".