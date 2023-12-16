9 атак войск РФ отбили за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники в течение суток в Харьковской области отбили 9 атак врага в районе села Синьковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, добавили в Генштабе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, обстрелы, рф, синьковка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 07:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники в течение суток в Харьковской области отбили 9 атак врага в районе села Синьковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".