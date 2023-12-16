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9 атак войск РФ отбили за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Общество 07:22   16.12.2023
Виктория Яковенко
9 атак войск РФ отбили за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток в Харьковской области отбили 9 атак врага в районе села Синьковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, добавили в Генштабе.

Читайте также: Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 07:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники в течение суток в Харьковской области отбили 9 атак врага в районе села Синьковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".