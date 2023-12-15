Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении по артиллерии и минометам россияне обстреляли населенные пункты Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак оккупантов в районе Синьковки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.