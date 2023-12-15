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Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:52   15.12.2023
Оксана Якушко
Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении по артиллерии и минометам россияне обстреляли населенные пункты  Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак оккупантов в районе Синьковки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Читайте также: Ночью враг атаковал С-300 и «шахедами», на Харьковщине 15 штурмов — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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15.12.2023, 20:52

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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 20:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении по артиллерии и минометам россияне обстреляли населенные пункты  Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".