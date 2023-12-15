Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении по артиллерии и минометам россияне обстреляли населенные пункты Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак оккупантов в районе Синьковки Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, миномет, обстрел, оккупант, россияне, штурм;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 20:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении по артиллерии и минометам россияне обстреляли населенные пункты Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".