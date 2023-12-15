Ночью враг атаковал С-300 и «шахедами», на Харьковщине 15 штурмов — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и терроре мирного населения россиянами.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны», — проинформировали в Генштабе.

Регион, по которому ударили С-300, в ГШ не уточнили. Напомним, взрыв ночью слышали в Харькове.

В целом за сутки по территории Украины армия РФ нанесла четыре ракетных и 50 авиаударов и совершил 56 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийскими обстрелами было более 100 населенных пунктов. Один из авиаударов пришелся по Синьковке в Харьковской области.

На фронте произошло 110 боевых столкновений. В том числе — 15 атак врага отбили в районе Синьковки на Купянском направлении.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили одну аэробалистическую ракету Х-47М «Кинжал». Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и два склада боеприпасов противника», — привели данные в сводке ГШ.