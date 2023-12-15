Ночью враг атаковал С-300 и «шахедами», на Харьковщине 15 штурмов — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и терроре мирного населения россиянами.
«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны», — проинформировали в Генштабе.
Регион, по которому ударили С-300, в ГШ не уточнили. Напомним, взрыв ночью слышали в Харькове.
В целом за сутки по территории Украины армия РФ нанесла четыре ракетных и 50 авиаударов и совершил 56 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийскими обстрелами было более 100 населенных пунктов. Один из авиаударов пришелся по Синьковке в Харьковской области.
На фронте произошло 110 боевых столкновений. В том числе — 15 атак врага отбили в районе Синьковки на Купянском направлении.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили одну аэробалистическую ракету Х-47М «Кинжал». Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и два склада боеприпасов противника», — привели данные в сводке ГШ.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, зведення, обстрелы, ракети, С-300;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью враг атаковал С-300 и «шахедами», на Харьковщине 15 штурмов — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и терроре мирного населения россиянами".