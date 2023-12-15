Вночі ворог атакував С-300 та “шахедами”, на Харківщині 15 штурмів – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та терор мирного населення росіянами.

“Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони“, — поінформували в Генштабі.

Регіон, по якому вдарили С-300, у ГШ не уточнили. Нагадаємо, вибух уночі чули в Харкові.

Загалом за добу по території України армія РФ завдала чотирьох ракетних і 50 авіаударів, а також здійснила 56 обстрілів з РСЗВ. Під артилерійськими обстрілами було понад 100 населених пунктів. Один з авіаударів припав по Синьківці на Харківщині.

На фронті сталося 110 бойових зіткнень. У тому числі – 15 атак ворога відбили у районі Синьківки на Куп’янському напрямку.

“Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, минулої доби наші захисники знищили одну аеробалістичну ракету Х-47М “Кинджал”. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника”, – навели дані у зведенні ГШ.