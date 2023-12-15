Воїни ЗСУ відбили 8 атак біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти, серед них Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак окупантів в районі Синьківки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Харківської області.