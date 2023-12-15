Воїни ЗСУ відбили 8 атак біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти, серед них Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак окупантів в районі Синьківки Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, миномет, обстріл, оккупант, росіяни, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 20:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти, серед них Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".