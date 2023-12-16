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11 атак і 4 авіаудари – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Події 18:51   16.12.2023
Вікторія Яковенко
11 атак і 4 авіаудари – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби відбили 11 атак російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бологівка.

На Куп’янському напрямку ворог з авіації вдарив в районах населених пунктів Іванівка, Піщане та Берестове.

Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Ковалівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 18:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники протягом доби відбили 11 атак російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".