11 атак і 4 авіаудари – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Українські захисники протягом доби відбили 11 атак російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бологівка.

На Куп’янському напрямку ворог з авіації вдарив в районах населених пунктів Іванівка, Піщане та Берестове.

Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Ковалівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.