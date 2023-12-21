Медицинское оборудование Чехия планирует передать Харькову
Мер Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Чешской Республики, которые планируют передать медицинское оборудование городскому перинатальному центру и поликлинике №10, поврежденной в результате обстрелов Северной Салтовки в начале полномасштабной войны, сообщили в горсовете.
Заместитель министра иностранных дел по экономическим отношениям Чехии Марек Свобода сообщил, что Чехия обучит харьковских медиков, как использовать новое оборудование.
Игорь Терехов отметил, что для Харькова очень важно восстанавливать больницы и развивать отрасль здравоохранения, поскольку около 20% объектов медицинской инфраструктуры имеют те или иные разрушения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 10 поликлиника, Игорь Терехов, медицинское оборудование, пренатальный центр, Харьков, Чехия;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мер Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Чешской Республики, которые планируют передать медицинское оборудование городскому перинатальному центру и поликлинике №10, поврежденной в результате обстрелов Северной Салтовки в начале полномасштабной войны, сообщили в горсовете.".