Медицинское оборудование Чехия планирует передать Харькову

Мер Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Чешской Республики, которые планируют передать медицинское оборудование городскому перинатальному центру и поликлинике №10, поврежденной в результате обстрелов Северной Салтовки в начале полномасштабной войны, сообщили в горсовете.

Заместитель министра иностранных дел по экономическим отношениям Чехии Марек Свобода сообщил, что Чехия обучит харьковских медиков, как использовать новое оборудование.

Игорь Терехов отметил, что для Харькова очень важно восстанавливать больницы и развивать отрасль здравоохранения, поскольку около 20% объектов медицинской инфраструктуры имеют те или иные разрушения.