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Медицинское оборудование Чехия планирует передать Харькову

Общество 17:41   21.12.2023
Оксана Якушко
Медицинское оборудование Чехия планирует передать Харькову

Мер Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Чешской Республики, которые планируют передать медицинское оборудование городскому перинатальному центру и поликлинике №10, поврежденной в результате обстрелов Северной Салтовки в начале полномасштабной войны, сообщили в горсовете.

Заместитель министра иностранных дел по экономическим отношениям Чехии Марек Свобода сообщил, что Чехия обучит харьковских медиков, как использовать новое оборудование.

Игорь Терехов отметил, что для Харькова очень важно восстанавливать больницы и развивать отрасль здравоохранения, поскольку около 20% объектов медицинской инфраструктуры имеют те или иные разрушения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 17:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мер Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Чешской Республики, которые планируют передать медицинское оборудование городскому перинатальному центру и поликлинике №10, поврежденной в результате обстрелов Северной Салтовки в начале полномасштабной войны, сообщили в горсовете.".