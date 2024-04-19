Медицинское оборудование от Чехии и Тайваня получила поликлиника №10 Харькова
Чешские партнеры передали современное оборудование, уникальное для медучреждения первичного звена, сообщил директор департамента здравоохранения Игорь Кулик.
«Нам удалось обустроить хирургический и гинекологический кабинеты, кабинеты семейных врачей. Теперь у нас есть современные лампы, ионизаторы, портативные аппараты УЗИ и т.д.», — рассказал Игорь Кулик.
Владелец чешской медицинской фирмы «Comedeq» Ян Горак отметил, что цель их ассоциации – оказать помощь первичному звену медицины в Харькове.
«Мы стремимся к тому, чтобы горожане получали услуги высокого уровня. Кроме того, чешское правительство привлекло к реализации проекта тайваньское правительство. Это наш маленький вклад в благодарность за то, что Украина защищает целую Европу», — сказал он.
Читайте также: Собирать деньги по всему миру планирует Чехия для энергетики Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 10 поликлиника, допомога, медицинское оборудование, помощь, Тайвань, Харьков, Чехия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Медицинское оборудование от Чехии и Тайваня получила поликлиника №10 Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 20:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чешские партнеры передали оборудование, уникальное для медучреждения первичного звена, сообщил директор департамента здравоохранения Игорь Кулик.".