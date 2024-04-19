Медицинское оборудование от Чехии и Тайваня получила поликлиника №10 Харькова

Чешские партнеры передали современное оборудование, уникальное для медучреждения первичного звена, сообщил директор департамента здравоохранения Игорь Кулик.

«Нам удалось обустроить хирургический и гинекологический кабинеты, кабинеты семейных врачей. Теперь у нас есть современные лампы, ионизаторы, портативные аппараты УЗИ и т.д.», — рассказал Игорь Кулик.

Владелец чешской медицинской фирмы «Comedeq» Ян Горак отметил, что цель их ассоциации – оказать помощь первичному звену медицины в Харькове.

«Мы стремимся к тому, чтобы горожане получали услуги высокого уровня. Кроме того, чешское правительство привлекло к реализации проекта тайваньское правительство. Это наш маленький вклад в благодарность за то, что Украина защищает целую Европу», — сказал он.

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