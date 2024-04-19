Медичне обладнання від Чехії та Тайваню отримала поліклініка №10 Харкова

Чеські партнери передали сучасне обладнання, унікальне для медустанови первинної ланки, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Ігор Кулик.

«Нам вдалося облаштувати хірургічний і гінекологічний кабінети, кабінети сімейних лікарів. Тепер ми маємо сучасні лампи, іонізатори, портативні апарати УЗД тощо», – розповів Ігор Кулик.

Власник чеської медичної фірми «Comedeq» Ян Горак зазначив, що мета їхньої асоціації – надати допомогу первинній ланці медицини в Харкові.

«Ми прагнемо, щоб містяни отримували послуги високого рівня. Крім того, чеський уряд залучив до реалізації проєкту тайванський уряд. Це наш маленький внесок на знак вдячності за те, що Україна захищає цілу Європу», – сказав він.