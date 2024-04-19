Медичне обладнання від Чехії та Тайваню отримала поліклініка №10 Харкова
Чеські партнери передали сучасне обладнання, унікальне для медустанови первинної ланки, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Ігор Кулик.
«Нам вдалося облаштувати хірургічний і гінекологічний кабінети, кабінети сімейних лікарів. Тепер ми маємо сучасні лампи, іонізатори, портативні апарати УЗД тощо», – розповів Ігор Кулик.
Власник чеської медичної фірми «Comedeq» Ян Горак зазначив, що мета їхньої асоціації – надати допомогу первинній ланці медицини в Харкові.
«Ми прагнемо, щоб містяни отримували послуги високого рівня. Крім того, чеський уряд залучив до реалізації проєкту тайванський уряд. Це наш маленький внесок на знак вдячності за те, що Україна захищає цілу Європу», – сказав він.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 20:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чеські партнери передали сучасне обладнання, унікальне для медустанови первинної ланки, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Ігор Кулик.".