Збирати гроші по всьому світу планує Чехія для енергетики Харківщини
Чеські партнери хочуть допомогти Харківщині підготувати до зими системи опалення та теплопостачання.
Про зустріч голови ХОВА Олега Синєгубова із представниками Посольства Чеської Республіки в Україні, а також з керівниками чеських підприємств, повідомили у ХОВА.
Міжнародні партнери пообіцяли для відновлення енергетики регіону організувати збір коштів по всьому світу.
«Також Чехія забезпечить виробництво необхідних установок газових та дизельних генераторів, які потребує саме енергетична галузь Харківської області», – додали в ОВА.
Окремо на зустрічі обговорили і необхідність підготовки до зими соціальної та медичної сфер. Як зазначив гендиректор Чеського інституту технологій охорони здоров’я Марек Свобода, в торік вже передали декілька когенераційних установок. Наразі до монтування готується обладнання для однієї з міських лікарень.
«Найближчими тижнями спонсори з Чехії нададуть допомогу первинній ланці сфери охорони здоров’я Харківщині. Конкретні кроки у реалізації проєктів щодо відновлення об’єктів галузі енергетики, теплопостачання та охорони здоров’я області сторони визначать вже найближчим часом», – додали в ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генераторы, гроші, партнеры, харківщина, хова, Чехия, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чеські партнери хочуть допомогти Харківщині підготувати до зими системи опалення та теплопостачання.".