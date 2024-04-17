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Збирати гроші по всьому світу планує Чехія для енергетики Харківщини

Суспільство 11:15   17.04.2024
Вікторія Яковенко
Збирати гроші по всьому світу планує Чехія для енергетики Харківщини Фото: ХОВА

Чеські партнери хочуть допомогти Харківщині підготувати до зими системи опалення та теплопостачання.

Про зустріч голови ХОВА Олега Синєгубова із представниками Посольства Чеської Республіки в Україні, а також з керівниками чеських підприємств, повідомили у ХОВА.

Міжнародні партнери пообіцяли для відновлення енергетики регіону організувати збір коштів по всьому світу.

«Також Чехія забезпечить виробництво необхідних установок газових та дизельних генераторів, які потребує саме енергетична галузь Харківської області», – додали в ОВА.

Окремо на зустрічі обговорили і необхідність підготовки до зими соціальної та медичної сфер. Як зазначив гендиректор Чеського інституту технологій охорони здоров’я Марек Свобода, в торік вже передали декілька когенераційних установок. Наразі до монтування готується обладнання для однієї з міських лікарень.

«Найближчими тижнями спонсори з Чехії нададуть допомогу первинній ланці сфери охорони здоров’я Харківщині. Конкретні кроки у реалізації проєктів щодо відновлення об’єктів галузі енергетики, теплопостачання та охорони здоров’я області сторони визначать вже найближчим часом», – додали в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чеські партнери хочуть допомогти Харківщині підготувати до зими системи опалення та теплопостачання.".