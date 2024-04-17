Собирать деньги по всему миру планирует Чехия для энергетики Харьковщины
Чешские партнеры хотят помочь Харьковщине подготовить к зиме системы отопления и теплоснабжения.
О встрече главы ХОВА Олега Синегубова с представителями Посольства Чешской Республики в Украине, а также с руководителями чешских предприятий, сообщили в ХОВА.
Международные партнеры пообещали для возобновления энергетики региона организовать сбор средств по всему миру.
«Также Чехия обеспечит производство необходимых установок газовых и дизельных генераторов, которые нуждаются именно в энергетической отрасли Харьковской области», — добавили в ОВА.
Отдельно на встрече обсудили необходимость подготовки к зиме социальной и медицинской сфер. Как отметил гендиректор Чешского института технологий здравоохранения Марек Свобода, в прошлом году уже передали несколько когенерационных установок. Сейчас к монтажу готовится оборудование для одной из городских больниц.
«В ближайшие недели спонсоры из Чехии окажут помощь первичному звену сферы здравоохранения Харьковщине. Конкретные шаги по реализации проектов по восстановлению объектов отрасли энергетики, теплоснабжения и здравоохранения области стороны определят уже в ближайшее время», — добавили в ХОВА.
Читайте также: Генераторы и все для зимы: Харьковщина получает помощь со всей Украины (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: генераторы, гроші, деньги, партнеры, харьковщина, хова, Чехия, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Собирать деньги по всему миру планирует Чехия для энергетики Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чешские партнеры хотят помочь Харьковщине подготовить к зиме системы отопления и теплоснабжения.".