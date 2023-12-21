Медичне обладнання Чехія планує передати до Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Чеської Республіки, які планують передати медичне обладнання міському перинатальному центру та поліклініці №10, пошкодженій внаслідок обстрілу Північної Салтівки на початку повномасштабної війни, повідомили у міськраді.

Заступник міністра закордонних справ з економічних відносин Чехії Марек Свобода повідомив, що Чехія навчатиме харківських медиків, як використовувати нове обладнання.

Ігор Терехов зазначив, що для Харкова дуже важливо відновлювати лікарні та розвивати галузь охорони здоров’я, оскільки близько 20% об’єктів медичної інфраструктури мають ті чи інші руйнування.