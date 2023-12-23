Какой будет погода в сочельник 24 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 24 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По Харьковской области:
Облачно с прояснениями🌥.
Небольшой снег 🌨, мокрый снег 🌨.
На дорогах местами гололед 💧❄️.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2º тепла.
По Харькову:
Облачно с прояснениями🌥.
Небольшой снег, мокрый снег 🌨.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза❄️, днем около 0º.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, метеопрогноз, мороз, погода, прогноз погоды, сніг, сочельник, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".