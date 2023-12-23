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Какой будет погода в сочельник 24 декабря в Харькове и области

Общество 21:12   23.12.2023
Оксана Якушко
Какой будет погода в сочельник 24 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 24 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области:

Облачно с прояснениями🌥.
Небольшой снег 🌨, мокрый снег 🌨.
На дорогах местами гололед 💧❄️.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2º тепла.

По Харькову:

Облачно с прояснениями🌥.
Небольшой снег, мокрый снег 🌨.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза❄️, днем около 0º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".