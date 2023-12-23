Якою буде погода у святвечір 24 грудня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 24 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По Харківській області:
Хмарна погода з проясненнями🌥.
Невеликий сніг🌨, мокрий сніг🌨.
На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2º тепла.
По Харкову:
Хмарна погода з проясненнями🌥.
Невеликий сніг, мокрий сніг🌨.
Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень близько 0º.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 21:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 24 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".