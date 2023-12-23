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Якою буде погода у святвечір 24 грудня у Харкові та області

Суспільство 21:12   23.12.2023
Оксана Якушко
Якою буде погода у святвечір 24 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 24 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По Харківській області:

Хмарна погода з проясненнями🌥.

Невеликий сніг🌨, мокрий сніг🌨.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2º тепла.

По Харкову:

Хмарна погода з проясненнями🌥.

Невеликий сніг, мокрий сніг🌨.

Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень близько 0º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 24 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".