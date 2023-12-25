Упали опоры из-за непогоды: на Харьковщине без света пять населенных пунктов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Без света в Харьковской области остаются жители пяти населенных пунктов, сообщили в Минэнерго.
«Из-за падения опор в результате непогоды остаются без света пять населенных пунктов – 202 абонента. За сутки запитали 506 потребителей. В результате боевых действий без напряжения 16,3 тысячи точек учета», — сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 13:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света в Харьковской области остаются жители пяти населенных пунктов, сообщили в Минэнерго".