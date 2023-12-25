Упали опоры из-за непогоды: на Харьковщине без света пять населенных пунктов

Без света в Харьковской области остаются жители пяти населенных пунктов, сообщили в Минэнерго.

«Из-за падения опор в результате непогоды остаются без света пять населенных пунктов – 202 абонента. За сутки запитали 506 потребителей. В результате боевых действий без напряжения 16,3 тысячи точек учета», — сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.