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Впали опори через негоду: на Харківщині без світла п’ять населених пунктів

Події 13:15   25.12.2023
Оксана Горун
Впали опори через негоду: на Харківщині без світла п’ять населених пунктів Фото: АТ “Харківобленерго”

Без світла на Харківщині залишаються жителі п’яти населених пунктів, повідомили у Міненерго.

“Через падіння опор внаслідок негоди залишаються без світла 5 населених пунктів – 202 абоненти. За добу заживили 506 споживачів. У результаті бойових дій без напруги 16,3 тисячі точок обліку”, – повідомила пресслужба Міненерго України.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 13:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без світла на Харківщині залишаються жителі п’яти населених пунктів, повідомили у Міненерго".