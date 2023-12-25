Впали опори через негоду: на Харківщині без світла п’ять населених пунктів

Без світла на Харківщині залишаються жителі п’яти населених пунктів, повідомили у Міненерго.

“Через падіння опор внаслідок негоди залишаються без світла 5 населених пунктів – 202 абоненти. За добу заживили 506 споживачів. У результаті бойових дій без напруги 16,3 тисячі точок обліку”, – повідомила пресслужба Міненерго України.