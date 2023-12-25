Впали опори через негоду: на Харківщині без світла п’ять населених пунктів
Фото: АТ “Харківобленерго”
Без світла на Харківщині залишаються жителі п’яти населених пунктів, повідомили у Міненерго.
“Через падіння опор внаслідок негоди залишаються без світла 5 населених пунктів – 202 абоненти. За добу заживили 506 споживачів. У результаті бойових дій без напруги 16,3 тисячі точок обліку”, – повідомила пресслужба Міненерго України.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 13:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без світла на Харківщині залишаються жителі п’яти населених пунктів, повідомили у Міненерго".