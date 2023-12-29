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«Прилет» в Харькове повредил онкоцентр — Синегубов (фото)

Происшествия 12:07   29.12.2023
Оксана Горун
«Прилет» в Харькове повредил онкоцентр — Синегубов (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одно из зданий, которое пострадало от утренней ракетной атаки россиян, — Областной центр онкологии.

«Сегодня во время вражеских ракетных ударов по Харькову пострадали помещения Областного центра онкологии. В нескольких корпусах медучреждения взрывной волной повреждено около 70 окон и крыша на площади 30 кв. м», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, пострадавших среди медперсонала и пациентов нет.

Напомним, количество погибших из-за российской ракетной атаки по Харькову возросло до трех. Все они — сотрудники гражданского предприятия.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 12:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одно из зданий, которое пострадало от утренней ракетной атаки россиян, — Областной центр онкологии".