“Приліт” у Харкові пошкодив онкоцентр – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна із будівель, що постраждали від ранкової ракетної атаки росіян, — Обласний центр онкології.

“Сьогодні під час ворожих ракетних ударів по Харкову постраждали приміщення Обласного центру онкології. У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв. м“, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів немає.

Нагадаємо, кількість загиблих через російську ракетну атаку по Харкову зросла до трьох. Усі вони – співробітники цивільного підприємства.