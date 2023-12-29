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“Приліт” у Харкові пошкодив онкоцентр – Синєгубов (фото)

Події 12:07   29.12.2023
Оксана Горун
“Приліт” у Харкові пошкодив онкоцентр – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна із будівель, що постраждали від ранкової ракетної атаки росіян, — Обласний центр онкології.

“Сьогодні під час ворожих ракетних ударів по Харкову постраждали приміщення Обласного центру онкології. У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв. м“, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів немає.

Нагадаємо, кількість загиблих через російську ракетну атаку по Харкову зросла до трьох. Усі вони – співробітники цивільного підприємства.

Читайте також: Головні новини Харкова 29.12: ракетна атака, 3 загиблих та 13 поранених

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 12:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна із будівель, що постраждали від ранкової ракетної атаки росіян, — Обласний центр онкології".