Под Новый год на Харьковщине — 11 вражеских атак — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о ситуации на фронте и населенных пунктах, которые были под обстрелами на Харьковщине.
«На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Под обстрелами на Харьковщине были: Чугуев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие населенные пункты.
В целом на фронте за сутки зафиксировали 42 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 12 ракетных и 58 авиационных ударов, а также — 48 обстрелов из РСЗО.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления противника», — перечислили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 19:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о ситуации на фронте и населенных пунктах, которые были под обстрелами на Харьковщине".