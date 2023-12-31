Live
  • Вс 31.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Под Новый год на Харьковщине — 11 вражеских атак — Генштаб

Происшествия 19:14   31.12.2023
Оксана Горун
Под Новый год на Харьковщине — 11 вражеских атак — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о ситуации на фронте и населенных пунктах, которые были под обстрелами на Харьковщине.

«На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Под обстрелами на Харьковщине были: Чугуев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие населенные пункты.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 42 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 12 ракетных и 58 авиационных ударов, а также — 48 обстрелов из РСЗО.

Читайте также: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Чугуеву (фото)

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
31.12.2023, 17:00
Главные новости Харькова 31.12: новый ракетный удар, разрушения в Харькове
Главные новости Харькова 31.12: новый ракетный удар, разрушения в Харькове
31.12.2023, 19:28
Синегубов сообщил, куда ударили четыре ракеты вечером 31 декабря
Синегубов сообщил, куда ударили четыре ракеты вечером 31 декабря
31.12.2023, 17:55
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Чугуеву (фото)
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Чугуеву (фото)
31.12.2023, 18:59
Терехов обратился к харьковчанам в канун Нового года
Терехов обратился к харьковчанам в канун Нового года
31.12.2023, 09:37
Синегубов записал поздравление с Новым годом возле Kharkiv Palace
Синегубов записал поздравление с Новым годом возле Kharkiv Palace
31.12.2023, 19:49

Новости по теме:

18:53
Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины
07:33
Ракетная атака и бои на Харьковщине — сводка Генштаба
19:22
Генштаб назвал десять населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами
18:52
22-летний воин из Харьковщины погиб, отбивая вражеский штурм
07:13
На Купянском направлении за сутки отбили 21 атаку — Генштаб

Вы читали новость: «Под Новый год на Харьковщине — 11 вражеских атак — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 19:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о ситуации на фронте и населенных пунктах, которые были под обстрелами на Харьковщине".