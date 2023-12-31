Под Новый год на Харьковщине — 11 вражеских атак — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о ситуации на фронте и населенных пунктах, которые были под обстрелами на Харьковщине.

«На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Под обстрелами на Харьковщине были: Чугуев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие населенные пункты.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 42 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 12 ракетных и 58 авиационных ударов, а также — 48 обстрелов из РСЗО.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления противника», — перечислили в ГШ.