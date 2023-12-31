Під Новий рік на Харківщині – 11 ворожих атак – Генштаб
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про ситуацію на фронті та населені пункти, які були під обстрілами на Харківщині.
“На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Під обстрілами на Харківщині були: Чугуїв, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти.
Загалом на фронті за добу зафіксували 42 бойові зіткнення. Армія РФ завдала 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, а також – 48 обстрілів з РСЗВ.
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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління противника”, – перерахували в ГШ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 19:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про ситуацію на фронті та населені пункти, які були під обстрілами на Харківщині".