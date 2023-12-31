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Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Чугуєву (фото)

Події 18:59   31.12.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Чугуєву (фото)

За попередніми даними, 31 грудня росіяни вдарили по Чугуєву ракетами С-300.

31 грудня близько 16:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства. Без постраждалих. За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами С-300 з Бєлгородської області рф“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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На місці слідчі прокуратури та поліції документують воєнний злочин. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: Синєгубов повідомив, куди вдарили чотири ракети увечері 31 грудня

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 18:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, 31 грудня росіяни вдарили по Чугуєву ракетами С-300".