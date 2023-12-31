Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Чугуєву (фото)

За попередніми даними, 31 грудня росіяни вдарили по Чугуєву ракетами С-300.

“31 грудня близько 16:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства. Без постраждалих. За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами С-300 з Бєлгородської області рф“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місці слідчі прокуратури та поліції документують воєнний злочин. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни.