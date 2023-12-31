Прокуратура показала последствия ракетного удара по Чугуеву (фото)

По предварительным данным, 31 декабря россияне ударили по Чугуеву ракетами С-300.

«31 декабря около 16:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. В результате обстрела повреждены складские помещения гражданского предприятия. Без пострадавших. По предварительным данным, враг бил по городу ракетами С-300 из Белгородской области рф», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На месте следователи прокуратуры и полиции документируют военное преступление. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны.