Прокуратура показала последствия ракетного удара по Чугуеву (фото)
По предварительным данным, 31 декабря россияне ударили по Чугуеву ракетами С-300.
«31 декабря около 16:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. В результате обстрела повреждены складские помещения гражданского предприятия. Без пострадавших. По предварительным данным, враг бил по городу ракетами С-300 из Белгородской области рф», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На месте следователи прокуратуры и полиции документируют военное преступление. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 18:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, 31 декабря россияне ударили по Чугуеву ракетами С-300".