Будут судить харьковчанина, собиравшего данные об ВСУ для Генштаба РФ
42-летний житель Харькова по прозвищу «Салтовка» воевал на стороне РФ в селе Малая Рогань и городе Изюм, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Житель Харькова в 2015 году переехал жить в РФ и периодически наведывался в так называемые «Д/ЛНР». Мужчина активно поддерживал действия врага, а в новых кругах его называли «Салтовка», потому что именно в этом районе жил предатель. Во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он активно участвовал в боевых действиях в селе Мала Рогань и городе Изюм.
Мужчина вступил в ряды отдельного подразделения 16-й бригады главного управления генштаба вооруженных сил РФ. В 2022 году он в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» написал своей знакомой из Харькова под видом дружеского разговора. Предатель выспрашивал места дислокации военнослужащих ВСУ и расположение техники. Но женщина не дала ему никакой информации.
Харьковская областная прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Харьковчанин объявлен в розыск. Его будут судить заочно.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: воевал, ВСУ, генштаб рф, госизмена, Изюм, инфомация, малая рогань, предатель, рф, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний житель Харькова по прозвищу «Салтовка» воевал на стороне РФ в селе Малая Рогань и городе Изюм, сообщила Харьковская областная прокуратура.".