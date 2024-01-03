Будут судить харьковчанина, собиравшего данные об ВСУ для Генштаба РФ

42-летний житель Харькова по прозвищу «Салтовка» воевал на стороне РФ в селе Малая Рогань и городе Изюм, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Житель Харькова в 2015 году переехал жить в РФ и периодически наведывался в так называемые «Д/ЛНР». Мужчина активно поддерживал действия врага, а в новых кругах его называли «Салтовка», потому что именно в этом районе жил предатель. Во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он активно участвовал в боевых действиях в селе Мала Рогань и городе Изюм.

Мужчина вступил в ряды отдельного подразделения 16-й бригады главного управления генштаба вооруженных сил РФ. В 2022 году он в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» написал своей знакомой из Харькова под видом дружеского разговора. Предатель выспрашивал места дислокации военнослужащих ВСУ и расположение техники. Но женщина не дала ему никакой информации.

Харьковская областная прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Харьковчанин объявлен в розыск. Его будут судить заочно.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.