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Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ

Події 11:11   03.01.2024
Оксана Якушко
Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ

42-річний мешканець Харкова на прізвисько «Салтовка» воював на боці РФ у селі Мала Рогань і місті Ізюм, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Мешканець Харкова у 2015 році переїхав жити до рф і періодично навідувався до так званих «Д/ЛНР». Чоловік активно підтримував дії ворога, а в нових колах його називали «Салтовка», бо саме у цьому районі мешкав зрадник. Під час повномасштабного вторгнення рф на територію Україні він брав активну участь у бойових діях в селі Мала Рогань і місті Ізюм.

Чоловік вступив до лав окремого підрозділу 16-ої бригади головного управління генштабу збройних сил рф. У 2022 році він через заборонену соцмережу в Україні «Одноклассники» написав своїй знайомій з Харкова під виглядом дружньої розмови. Зрадник випитував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ та розташування техніки. Але жінка не надала йому жодної інформації.

Харківська обласна прокуратура направила до у Київського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Харківʼянина оголошено у розшук. Його судитимуть заочно.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний мешканець Харкова на прізвисько «Салтовка» воював на боці РФ у селі Мала Рогань і місті Ізюм, повідомила Харківська обласна прокуратура.".