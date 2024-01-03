Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ
42-річний мешканець Харкова на прізвисько «Салтовка» воював на боці РФ у селі Мала Рогань і місті Ізюм, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Мешканець Харкова у 2015 році переїхав жити до рф і періодично навідувався до так званих «Д/ЛНР». Чоловік активно підтримував дії ворога, а в нових колах його називали «Салтовка», бо саме у цьому районі мешкав зрадник. Під час повномасштабного вторгнення рф на територію Україні він брав активну участь у бойових діях в селі Мала Рогань і місті Ізюм.
Чоловік вступив до лав окремого підрозділу 16-ої бригади головного управління генштабу збройних сил рф. У 2022 році він через заборонену соцмережу в Україні «Одноклассники» написав своїй знайомій з Харкова під виглядом дружньої розмови. Зрадник випитував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ та розташування техніки. Але жінка не надала йому жодної інформації.
Харківська обласна прокуратура направила до у Київського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Харківʼянина оголошено у розшук. Його судитимуть заочно.
Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ізюм, воевал, генштаб рф, державна зрада, ЗСУ, инфомация, малая рогань, предатель, рф, суд, Харків, Харьковская областная прокуратура, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 11:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний мешканець Харкова на прізвисько «Салтовка» воював на боці РФ у селі Мала Рогань і місті Ізюм, повідомила Харківська обласна прокуратура.".