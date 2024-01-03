Россияне атакуют Харьков ракетами, горожане слышат взрывы
Фото: Вадим Беликов
Бригадный генерал Сергей Мельник призвал харьковчан находиться в укрытии, так как россияне наносят ракетные удары.
Также к жителям области обратился начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!»
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Олег Синегубов, ракета, россияне, Сергей Мельник, удар, Харьков, харьковчане, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 18:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал Сергей Мельник призвал харьковчан находиться в укрытии, так как россияне наносят ракетные удары. ".