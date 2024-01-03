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Россияне атакуют Харьков ракетами, горожане слышат взрывы

Происшествия 18:43   03.01.2024
Оксана Якушко
Россияне атакуют Харьков ракетами, горожане слышат взрывы Фото: Вадим Беликов

Бригадный генерал Сергей Мельник призвал харьковчан находиться в укрытии, так как россияне наносят ракетные удары. 

Также к жителям области обратился начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 18:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал Сергей Мельник призвал харьковчан находиться в укрытии, так как россияне наносят ракетные удары. ".