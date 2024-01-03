Россияне атакуют Харьков ракетами, горожане слышат взрывы

Бригадный генерал Сергей Мельник призвал харьковчан находиться в укрытии, так как россияне наносят ракетные удары.

Также к жителям области обратился начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!»