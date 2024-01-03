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Росіяни атакують Харків ракетами, містяни чують вибухи

Події 18:43   03.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни атакують Харків ракетами, містяни чують вибухи

Бригадний генерал Сергій Мельник закликав харків’ян перебувати в укритті, оскільки росіяни завдають ракетних ударів. 

Також до мешканців області звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 18:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригадний генерал Сергій Мельник закликав харків’ян перебувати в укритті, оскільки росіяни завдають ракетних ударів. ".