Росіяни атакують Харків ракетами, містяни чують вибухи
Бригадний генерал Сергій Мельник закликав харків’ян перебувати в укритті, оскільки росіяни завдають ракетних ударів.
Також до мешканців області звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!»
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Олег Синегубов, ракета, росіяни, Сергей Мельник, удар, Харків, харьковчане, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 18:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригадний генерал Сергій Мельник закликав харків’ян перебувати в укритті, оскільки росіяни завдають ракетних ударів. ".