Live
  • Чт 04.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 38.12
  • EUR 41.61

На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики

Происшествия 15:49   04.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики

Около 15:42 4 января на Харьковщине прозвучал взрыв. Сразу перед ним раздался сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

А местные мониторинговые каналы — о запуске ракеты из Белгородской области и угрозе Чугуеву. Официальных данных о «прилете» пока нет.

Читайте также: В Харьков после ударов приехали глава группы МУС и Генпрокурор (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 4.01: взрыв на Харьковщине, смерть раненой
Главные новости Харькова 4.01: взрыв на Харьковщине, смерть раненой
04.01.2024, 15:54
На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики
На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики
04.01.2024, 15:49
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
03.01.2024, 16:51
Игнат рассказал о ракетном ударе по Харькову и запасах ракет у россиян
Игнат рассказал о ракетном ударе по Харькову и запасах ракет у россиян
04.01.2024, 09:48
В Харьков после ударов приехали глава группы МУС и Генпрокурор (видео)
В Харьков после ударов приехали глава группы МУС и Генпрокурор (видео)
04.01.2024, 15:39
На Харьковщине за сутки уничтожили три вражеских комплекса «Муром-М»
На Харьковщине за сутки уничтожили три вражеских комплекса «Муром-М»
04.01.2024, 16:21

Новости по теме:

11:54
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
22:38
«В Харькове слышны взрывы» — Терехов
11:31
«Это очень серьезные разрушения, 6 домов без тепла» – Терехов на месте ударов
05:07
Взрывы в Харькове — полиция призывает быть в укрытиях
15:19
Взрыв газа в Харькове: специалисты нашли причину

Вы читали новость: «На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 15:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:42 4 января на Харьковщине прозвучал взрыв. Сразу перед ним раздался сигнал воздушной тревоги".