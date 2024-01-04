На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики
Около 15:42 4 января на Харьковщине прозвучал взрыв. Сразу перед ним раздался сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
А местные мониторинговые каналы — о запуске ракеты из Белгородской области и угрозе Чугуеву. Официальных данных о «прилете» пока нет.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 15:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:42 4 января на Харьковщине прозвучал взрыв. Сразу перед ним раздался сигнал воздушной тревоги".