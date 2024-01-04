На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики

Около 15:42 4 января на Харьковщине прозвучал взрыв. Сразу перед ним раздался сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

А местные мониторинговые каналы — о запуске ракеты из Белгородской области и угрозе Чугуеву. Официальных данных о «прилете» пока нет.